استطلاع: معظم الناخبين الألمان يفضلون تشكيل ائتلاف من المحافظين والإشتراكيين

أظهر استطلاع رأي أجري في ألمانيا أن تشكيل ائتلاف حاكم بين التكتل المحافظ من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري مع الاشتراكيين الديمقراطيين هو الخيار الأكثر تفضيلا بعد انتخابات يوم الأحد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف للأبحاث، أيد 44% من المشاركين في الاستطلاع "الائتلاف الكبير" الذي يتضمن الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي المقابل، فضل 25% من المشاركين ائتلافا ثلاثيا يشمل حزب الخضر، بينما دعم 30% ائتلافا يشمل حزب البديل من أجل ألمانيا، رغم أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد المسيحي الاجتماعي استبعد أي تعاون مع هذا الحزب.

وتم إجراء الاستطلاع على عينة مؤلفة من 1001 ناخب مؤهل في الساعة 9:15 مساء (2015 بتوقيت جرينيتش) من ليلة الانتخابات، قبل تحديد التوزيع النهائي للمقاعد البرلمانية.