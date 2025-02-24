قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا، وخاصة منطقة حوض اليرموك، تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض، ترافقه طائرات استطلاع تجوب الأجواء.

يأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في قصف مواقع داخل الأراضي السورية وعمليات التوغل التي تنفذها بشكل متكرر، ما يعكس استراتيجية تصعيدية ترسخ وجودها العسكري، لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 22 فبراير الجاري، بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية استهدفت القلمون وجرد قوسايا، البقاع وجرود عسال الورد بريف دمشق على الحدود اللبنانية – السورية، وهي محاور نقل «معابر غير شرعية» على الحدود بين سوريا ولبنان، وسط ورود معلومات عن إصابات.