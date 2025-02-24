دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سياسات العمل القاسية

أقيمت دعوى قضائية تتهم الملياردير ووزير الكفاءة الحكومية الأمريكي إيلون ماسك، بمخالفة القانون عن طريق مطالبة الموظفين مطلع هذا الأسبوع بتوضيح إنجازاتهم في العمل أو التعرض للإقالة.

وتسعى الدعوى القضائية الجديدة ، التي تم رفعها أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا واطلعت عليها وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ، إلى منع عمليات التسريح الجماعية للعمال التي ينتهجها ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ومن بين ذلك أي علاقة بالرسالة الإلكترونية التي وزعها مكتب إدارة شؤون الموظفين يوم السبت الماضي.

وقال المكتب، الذي يعمل كوكالة موارد بشرية تابعة للحكومة الاتحادية ، إنه يتعين على الموظفين إرسال شرح تفصيلي لخمسة أشياء فعلوها الأسبوع الماضي بحلول نهاية اليوم الاثنين.