داريدا يتراجع عن الاعتزال الدولي لتحقيق حلم العودة للمونديال

وافق فلاديمير داريدا، قائد منتخب التشيك الأول لكرة القدم السابق، على العودة من اعتزاله اللعب الدولي، أملًا في مساعدة بلاده على التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم.

واعتزل داريدا «35 عامًا» اللعب الدولي في عام 2021 بعد خروج منتخب التشيك من دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا.

ووافق صانع الألعاب على الانضمام مجددًا إلى منتخب بلاده بعد مناقشات مع ميروسلاف كوبيك، مدرب منتخب التشيك، وبافل نيدفيد، المدير العام لاتحاد الكرة التشيكي.

وقال داريدا، اليوم الثلاثاء: "قراري لا يستند على طموح شخصي بل للعمل معًا على إعادة التشيك لكأس العالم".

وتأهل منتخب التشيك إلى كأس العالم آخر مرة في مونديال 2006 بألمانيا، فيما بدأ داريدا مسيرته الدولية مع منتخب بلاده في عام 2012، ولعب 76 مباراة، سجَّل خلالها 8 أهداف.

وتنقل اللاعب المخضرم في مسيرته بين أندية فرايبورج وهيرتا برلين بالدوري الألماني، وأريس سالونيك اليوناني، قبل أن يعود لبلاده في صيف 2025 لينضم إلى فريق هراديك كرالوف.

واحتل منتخب التشيك المركز الثاني في مجموعته خلف كرواتيا، ليشارك في مرحلة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، حيث يستضيف نظيره إيرلندا في مباراة واحدة 26 مارس المقبل.

ويصعد الفائز من هذه المباراة لاستضافة إما الدنمارك أو مقدونيا الشمالية في نهائي الملحق المؤهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسينضم المنتخب المتأهل من هذا المسار في الملحق إلى المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية بالمجموعة الأولى.