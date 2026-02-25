حريق معارض سيارات منصور الجوهري بالحلقة السابعة من مسلسل علي كلاي

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «علي كلاي» تصاعدًا جديدًا للأحداث بعد تعرض جميع معارض سيارات منصور الجوهري – الذي يجسد دوره طارق دسوقي – للحريق، نتيجة خلاف علي كلاي مع رب عملهم.

وتسبب هذا الحريق في تصاعد حدة الصراع والخلاف بين علي كلاي «أحمد العوضي» وأشقائه، الذين يصرون على تحميله مسئولية الحادث لسببين: الأول لخلافه مع رب عملهم وتعمده إبلاغ الشرطة عنه، والثاني لأنه نسي التأمين على معارض السيارات بسبب خلافاته مع زوجته، ما تسبب في خسارة فادحة للعائلة بأكملها.

وعلى ناحية أخرى، لا يجد علي أمامه سوى شخص يبوح له بمشاعره، ويعترف لها بحبه، وهو الحب الذي يفتقده مع زوجته ميادة الديناري التي لا تعاملُه إلا بقسوة.

ويشارك في بطولة مسلسل «علي كلاي» كل من: أحمد العوضي، درة، انتصار، يارا السكري، الشحات مبروك، ريم سامي، محمد ثروت، طارق دسوقي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.