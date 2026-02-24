أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات جريمة إحراق مستوطن لمسجد في قرية "تل" جنوب مدينة نابلس في اعتداء خطير يستهدف دور العبادة ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الدين والمعتقد وحماية الممتلكات الدينية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة اليوم، إن استهداف المقدسات الدينية يعتبر تصعيدا خطيرا يغذي خطاب الكراهية والعنف ويقوض أي جهد دولي يرمي إلى تحقيق السلام والاستقرار، حيث إن الاعتداء على دور العبادة يمثل انتهاكا واضحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم المساس بالمواقع الدينية والثقافية.

كما وجهت الجامعة العربية، نداء عاجل إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وحملت لهم المسئولية القانونية والأخلاقية فلابد من اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان حماية دور العبادة، وإجراء تحقيق دولي شفاف يفضي إلى محاسبة المسئولين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وطالبت، بضرورة تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة لحماية المدنيين والمقدسات والعمل الجاد على منع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.