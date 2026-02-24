ترتيبات أمنية مشددة في كشمير استعدادا لأول زيارة يقوم بها نائب رئيس الهند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون هنود، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعزيز الأمن في جميع أنحاء كشمير قبل زيارة نائب الرئيس الهندي سي بي رادهاكريشنان، الأولى المقررة للوادي بعد غد الخميس المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

ومن المقرر أن يحضر نائب الرئيس حفل تخرج طلاب جامعة كشمير الحادي والعشرين.

وأضاف المسئولون، أن السلطات وضعت شبك أمني خاص شامل متعدد الطبقات حول حرم الجامعة في منطقة حضرة بال بالمدينة وكذلك المنشآت الحيوية الأخرى.

وأكدوا اتخاذ ترتيبات دقيقة لضمان سلامة نائب الرئيس والمقيمين والزوار.

كما تم نشر قوات الأمن بكثافة في المواقع الحساسة، مع رفع مستوى التأهب لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة.

وأشار المسئولون إلى تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة في جميع أنحاء الوادي.

وأكد المسئولون أنه يتم تفتيش المركبات، عشوائياً، عند مداخل ومخارج المدينة، وخاصة على الطرق المؤدية إلى الجامعة.

أفادوا بأن قوات الأمن عززت آليات جمع المعلومات الاستخباراتية، لضمان سيطرة فعالة على المنطقة ليلاً ونهاراً.

وأضافوا أنه تم نشر فرق مكافحة التمرد وفرق التدخل السريع بشكل استراتيجي لضمان الاستجابة الفورية لأي طوارئ.