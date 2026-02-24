كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ سادسِ ليالي شهر رمضان المبارك في عددٍ من المساجد الكبرى، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث ترددت آيات الذكر الحكيم في رحاب بيوت الله، وامتزجت التلاوات الندية بنفحات الشهر الفضيل، في مشهد روحاني يعكس عمق الارتباط بكتاب الله تعالى.

ففي مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أمَّ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض والشيخ محمد أبو العلا المصلين، فيما تشرّف المسجد بابتهالات روحانية مؤثرة للشيخ يسري معتوق، أضفت على الأجواء مزيدًا من الصفاء والخشوع.

وفي مسجد عمرو بن العاص أمَّ الشيخ وليد صلاح عطية المصلين، بينما أمَّ الشيخ محمد عبد العليم المصلين في مسجد مصر، حيث جاءت التلاوات عامرة بإتقان الأداء وحسن الترتيل.

وشهد مسجد النصر إمامة الشيخ محمود السيد، فيما أمَّ الشيخ عمر ناصر المصلين بمسجد العزيز الحكيم، وأمَّ الشيخ محمد وفيق المصلين بمسجد السيدة نفيسة، كما أمَّ الشيخ أشرف سيف المصلين بمسجد السيدة زينب، في ليلة ازدانت بتلاوات جمعت بين جمال الصوت وصدق التأثر بمعاني الآيات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي رمضان بالتلاوة الندية والابتهال الصادق يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، وترسيخ قيم الإيمان وصفاء الروح في المجتمع، ليظلّ رمضان شهر القرآن والتزكية وبناء الإنسان.