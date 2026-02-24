أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الصيام في الإسلام لم يشرع تعذيبًا للجسد ولا إماتة للروح، ولا رياضة بدنية أو تجربة صحية مؤقتة.

وأوضح أن الصيام ينظر إليه كمنهج تربوي شامل يمكن أن يساعد الإنسان على إعادة الصياغة لنفسه من الداخل مستشهدًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو من برنامجه (حديث المفتي) نُشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ إذ شدد المفتي على أن الصوم شًرع لتحقيق التقوى بدليل أن الله ختم الآية بقوله تعالى "لعلكم تتقون".

وأضاف: "التقوى هي الغاية والوسيلة والمقصد والسبيل، ويمكن أن تقول إن الجوع والعطش هما الوسيلة التي يتمكن الإنسان بها لتحقيق هذه التقوى".

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن الصوم يدفع بالإنسان إلى أن يعلنها صريحة اما نفسه بأن يقول للشهوة لا عندما تكون حاضرة، ويقول للنفس وأهوائها لا عندما تكون مستبدة، ويقول للشيطان لا عندما يستولي على أموره وشئونه.