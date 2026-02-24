إسرائيل تحذر لبنان من مشاركة حزب الله في أي حرب أمريكية - إيرانية

قال مسئولان لبنانيان كبيران، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها «ستضرب البلاد بقوة وتستهدف البنية التحتية المدنية»، بما في ذلك المطار، إذا شارك حزب الله في أي حرب أمريكية إيرانية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون، حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعليق.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس حكومة لبنان نواف سلام، عن قلق بالغ من الإشارات المتناقضة لحزب الله بين تطمينات بعدم التدخل لدعم إيران، وتصريحات رئيس الحزب نعيم قاسم، بعدم الحياد إذا ضُربت طهران.

ودعا سلام في تصريح لصحيفة «نداء الوطن» اللبنانية، حزب الله إلى تجنب «مغامرة جديدة» كغزة التي «كلفت لبنان غاليا».

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدا متزايدا، وسط ترقب لأي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل على إيران، مع احتمال انجرار ساحات مثل لبنان إلى حرب أوسع، بحكم دور حزب الله وموقع لبنان الإقليمي.

من جهتها، دعت السفارة الأمريكية لدى بيروت، موظفيها وأسرهم إلى مغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني في العاصمة اللبنانية.