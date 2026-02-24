تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل الطلب على السلعة المصنعة في الولايات المتحدة تراجعا متفقا مع التوقعات خلال ديسمبر لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الطلب الصناعي تراجع خلال ديسمبر بنسبة 7ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر2% خلال نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

جاء التراجع في الطلب الصناعي على خلفية انكماش الطلب على السلع المعمرة بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر5% خلال الشهر السابق. كما تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 4ر5% خلال ديسمبر/كانون الأول، مقابل ارتفاعه بنسبة 2ر15% خلال نوفمبر.

في الوقت نفسه لم يسجل الطلب على السلع غير المعمرة خلال ديسمبر أي تغيير بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.

وقالت الوزارة إن حجم تسليمات السلع المصنعة خلال ديسمبر ارتفع بنسبة 5ر0% بعد تراجعه في الشهر السابق بنسبة 2ر0%.

وارتفع مخزون السلع المصنعة خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في الشهر السابق، بحسب تقرير وزارة التجارة.