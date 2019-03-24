إندونيسيا تبدأ رسميا تشغيل أول خط مترو

افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، رسميا أول نظام للنقل الجماعي السريع في البلاد، بهدف تخفيف الازدحام المروري المتزايد في العاصمة جاكرتا.

ويتألف خط الترو الأول في جاكرتا، والذي يمتد لمسافة 16 كيلومترا، من 6 محطات تحت الأرض و7 محطات مرفوعة عن سطح الأرض. ويمتد من جنوب المدينة إلى وسطها، ويبلغ زمن الرحلة من أول الخط إلى نهايته 30 دقيقة. وعادة ما يستغرق الطريق نفسه ساعة واحدة بالسيارة.

ويأمل المسؤولون في أن يشجع نظام المترو الجديد الركاب على التحول عن استخدام المركبات الخاصة، والحد من الاختناقات المرورية والتلوث في المدينة.

وقال ويدودو، خلال حفل تدشين خط المترو: "يقدم النقل الجماعي السريع أسلوب حياة جديد". وأحاط بالرئيس خلال مراسم التدشين حاكم جاكرتا ومسؤولون حكوميون بارزون بالإضافة إلى مندوبين للحكومة اليابانية.

وبدأ إنشاء الخط بتمويل بقرض من اليابان في عام 2014، وبلغت تكلفته 1.1 مليار دولار.

وبشكل مبدئي، سوف يشغل نظام النقل الجماعي السريع 8 قطارات، وينقل 65 ألف شخص يوميا، ولكن سوف يعمل على تعزيز عملياته إلى 16 قطارا تنقل 130 ألف شخص يوميا. وهناك خطط بالفعل للتوسع في الخط شمالا.