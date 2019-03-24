على خلفية الاعتداءات الجنسية: البابا يقبل استقالة أحد الكرادلة في تشيلي

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قبل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، استقالة الكاردينال ريكاردو إيزاتي أندريلو كبير أساقفة العاصمة التشيلية سانتياجو دي تشيلي على خلفية اعتداءات جنسية داخل الكنيسة.

ويتهم الكاردينال - 77 عامًا - بالتستر على جرائم اعتداءات جنسية.

وقالت الفاتيكان اليوم السبت، إن قيادة أهم اسقفية في تشيلي ستؤول مؤقتا للأسقف الإسباني المولد كيليستينو أوس براكوس.

وذكرت بوابة أخبار الفاتيكان "فاتيكان نيوز" أن محكمة الاستئناف في تشيلي قضت أمس الجمعة بإعطاء الادعاء العام بالعاصمة الإذن بإجراء تحقيقات بشأن إيزاتي.

وكان إيزاتي قدم طلبا برفض الدعوى معلنا أنه يرفض جميع الاتهامات التي وجهت ضده.

كان البابا نفسه تعرض للانتقاد قبل عام فيما يتعلق بفضيحة الاعتداءات الجنسية إثر مزاعم بقيامه بحماية أحد الأساقفة في مسعاه بالتستر على مرتكب لاعتداءات جنسية داخل الكنيسة.