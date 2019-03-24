هيئة تحكيم ألمانية تتوقع تلقي آلاف الشكاوى من المسافرين جوا العام الحالي

صرح المدير التنفيذي لهيئة التحكيم المعنية بخدمات النقل العام في ألمانيا بأن عدد الشكاوى المقدمة من المسافرين على متن طائرات يمكن أن تصل إلى مستوى قياسي لدى الهيئة هذا العام أيضا.

وقال المدير " هانتس كلفه " لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): " يمكن توقع أن تحدث اضطرابات في الجدول الصيفي للرحلات الجوية مجددا في عام 2019 ، تؤدي إلى الكثير من العمل بالهيئة".

وبحسب التقرير السنوي، من المتوقع أن يتم تقديم كثير من المطالبات بتعويضات في مجمل العام الحالي كالتي تم تقديمها في العام الماضي.

يذكر أن عدد الشكاوى تضاعف في صيف عام 2018 وتجاوز رقم 32 ألف شكوى في ظل الفوضى التي شهدتها حركة النقل الجوي الصيف الماضي.