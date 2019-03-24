عامل إغاثة يقضي أياما معلقا بأحبال من مروحيات لإنقاذ منكوبي الإعصار بموزمبيق

بينما يواصل عمال الإغاثة جهود إنقاذ العالقين الذين تقطعت بهم السبل والأشخاص الآخرين الذين شردهم الإعصار المدمر "إيداي"، يقول أحد هؤلاء العمال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إنقاذ الأرواح هو "أكبر شرف" بالنسبة له.

ويضيف ترافيس تروير البالغ 37 عاما، إنه يقوم بأفضل وظيفة في العالم، وإن لم يتفق الكثيرون معه في ذلك.

ترافيس تروير، وهو مواطن جنوب أفريقي ذو شعر أشقر ولكنه أشعث أغبر، يبدو كراكب أمواج محترف، ولكنه في الحقيقة عامل إغاثة يذهب إلى بعض من أسوأ مناطق الكوارث في العالم للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وهو الآن في موزمبيق، التي تعيش في خضم أزمة إنسانية بعد أن ضربها إعصار هائل ربما قتل ما يصل إلى ألف شخص، وفقًا لتقديرات الحكومة.

وأمضى تروير الأيام القليلة الماضية معلقا بأحبال من مروحيات الإنقاذ ويسبح في مياه الفيضانات محاولا إنقاذ العالقين والأشخاص الذين يتضورون جوعا.

وأضاف تروير في حديث مع (د.ب.أ) في مطار بيرا: "أحب التحديات، وهذا هو دافعى ".

وتابع: "أرى أن هذا (إنقاذ للأرواح)، هو أكبر شرف وامتياز، أنا لا أتعرض لأي اضطرابات ما بعد الصدمة أو ما شابه ذلك، لأن فعل ذلك يجعلني سعيدا"، ومع ذلك، فإنه يعترف بأن هذا الأسلوب من الحياة يمكن أن يكون له آثار أخرى.

وأضاف: "أصعب شيء بالنسبة لى هم الأطفال"، مشيرا إلى أنه غالبا ما يرى أطفالا متضررين أو في أوضاع بائسة.

وقال: "من بين أولى عمليات الإنقاذ التي نفذناها، انتشلنا 22 شخصا"، مشيرا إلى أن منظمة "ريسكيو إس إيه" التى يعمل بها هي واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي وصلت إلى المنطقة بعد الإعصار الذي ضرب البلاد ليل الخميس.

وأضاف أن النساء اللائي تتسلقن الأسطح والأشجار هربا من الفيضانات يسلمن أطفالهن الرضع من أعلى هذه الأسطح والأشجار إلى عمال الإغاثة.

وتابع: "في الوقت نفسه، ارتفعت المياه كثيرا مما اضطررنا إلى التوقف في عملية الإنقاذ، وترك الأشخاص خلفنا ... عدنا في الصباح ولكن المياه كانت قد جرفتهم ".

وأصبح ترافيس تروير مهتما بكونه عامل إنقاذ عندما كان صبيا صغيرا يتسلق الجبال، ويقوم الآن بتدريب الطلاب على الاستجابة للكوارث في إحدى جامعات جنوب إفريقيا، حيث يقوم بتعليمهم كل شيء بدءا من الدعم الطارئ لمرضى القلب والأوعية الدموية إلى مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ فى الأنهار والبحار.

وشارك تروير في جهود إنقاذ بعد زلزال نيبال عام 2013 كما شارك في عمليات إنقاذ بكل من هايتي وباكستان وغيرهما.

إلا أن العمل في موزمبيق يعد قريبا من وطنه. وتتمثل رؤية منظمته في شعار "نريد من الأفارقة مساعدة الأفارقة".

وبالرغم من حقيقة وجود الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها من منظمات الإغاثة في مناطق متضررة، يقول تروير إنه من المهم لمنظمات غير حكومية أصغر أن تشارك أيضا.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى انتشار سريع، فكلما طال انتظارك ، كلما مات عدد أكبر من الأشخاص".

ويتم التندر على العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية بأفريقيا على أنهم "منقذون بيض" لديهم الشعور بالاستعلاء والكبرياء بصورة كبيرة . وغالبا ما يتم السخرية من أولئك الذين يعملون لدى الأمم المتحدة ويتقاضون رواتب ضخمة ويعيشون أسلوب حياة مترف، في خضم الفقر والكوارث بالبلد الذى يعملون به.

وبينما يحصل تروير على راتب من المنظمة غير الحكومية عن عمله التدريبي في جنوب إفريقيا، إلا أنه لا يتقاضى أجرا مقابل عمله في مجال الإنقاذ في موزمبيق ويقوم بذلك على أساس تطوعي.

ويعتقد تروير أن عمال الإغاثة يمكنهم إحداث فرق حقيقي. ويقول بينما يكفكف دموعه : "ثمة الكثير من التضحيات من أجل أن أكون هنا".

وقد عادت زوجته الحامل في شهرها السابع إلى الوطن بجنوب إفريقيا، ويضيف: " لقد صادف عيد زواجي اليوم" ، مشيرا إلى أنه غادر أيضا إلى نيبال بعد أسبوع من الزواج.