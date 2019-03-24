صحيفة بريطانية: الاتحاد الأوروبي يستعد لما بعد حكومة تيريزا ماي في بريطانيا

ذكرت صحيفة بريطانية اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات لما بعد حكومة تيريزا ماي في المملكة المتحدة.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن تلك المعلومات جاءت في محضر جلسة اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين بارزين، حيث دعا السكرتير العام للمفوضية الأوروبية مارتن سلماير زملائه إلى تصور سيناريوهات قادمة للتعامل مع وزير جديد لشؤون البريكست أو رئيسة وزراء جديدة.

وقال سلماير: "يجب ألا تكون نقطة البداية في مثل هذا السيناريو إعادة التفاوض على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه "تمت الموافقة على المادة 50 (من معاهدة لشبونة التي تنظم عملية انسحاب الدول الأعضاء) والعملية انتهت".