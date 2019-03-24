«العربية الحدث»: منفذ هجوم نيوزيلندا كان ينوي استهداف «حضانة للأطفال»

أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية -اليوم الأحد- بأن المحطة الثالثة التي كان ينوي منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية الذهاب إليها وارتكاب مجزرة ثالثة ، هي حضانة أطفال تقع في منطقة لينوود.

ونقلت القناة عن مصادر في نيوزيلندا قولها إن "الحضانة تمتلكها زوجة المصاب في مسجد (النور) الأردني عليان مشيد ، وتم إغلاقها منذ يوم تنفيذ الهجوم على المسجدين في المدينة".

وكان مفوض الشرطة النيوزيلندي مايكل بوش قد أعلن في وقت سابق أن منفذ الهجوم كان في طريقه لارتكاب مجزرة ثالثة، لكنه امتنع عن ذكر التفاصيل لأن التحقيق مازال جاريا.