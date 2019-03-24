50 شركة ألمانية تتفق على قيم أخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي

اتفقت أكثر من 50 شركة في ألمانيا على قيم أخلاقية ستلتزم بها في مجال الذكاء الاصطناعي وصاغت هذه القيم في شكل شعار جودة سيتحول لاحقا إلى علامة تجارية.

وأعلنت الرابطة الاتحادية للذكاء الاصطناعي في ألمانيا اليوم الأحد أن شعار الجودة اعتمد على الحفاظ على القيم الأساسية الأخلاقية والتعامل الآمن والمتوافق مع حماية البيانات المستخدمة.

كما تتضمن هذه القيم التعهد بضمان عدم التحيز في قاعدة البيانات المستخدمة والأسلوب الشفاف في تطوير الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن النقاش حول قضية الذكاء الاصطناعي دائما ما كان يشهد سؤالا حول ما إذا كان من الممكن للأنظمة المطورة أن تحافظ على القيم الأساسية الأخلاقية.

وبهذا الشعار تلزم هذه الشركات نفسها بالتركيز على مصالح الناس أثناء تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي كما تلتزم أيضا " بالقيم الأساسية الأوروبية وهي الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون".

وقالت الرابطة إن هذه القيم تتضح من خلال " التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين".

من جانبه، قال يورج بينرت، رئيس مجلس إدارة الرابطة إن خبراء الذكاء الاصطناعي تعاملوا مع قضايا أخلاقيات البيانات وحماية البيانات من وجهة نظر عملية لإعداد هذه العلامة.

وأضاف أن "النتيجة هي أن شركات الذكاء الاصطناعي المبتكرة في ألمانيا رأت في هذه المبادئ أنها تمثل جانب قوة لألمانيا كمقر لهذه الشركات ولا تمثل عيبا".

وأشار بينرت إلى أن هذا الشعار سيتحول إلى علامة تجارية.