تقارير: وزارة العدل لن تسلم الكونجرس اليوم إيجازا بشأن تحقيق مولر

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أمس السبت، أن وزارة العدل الأمريكية لن تسلّم الكونجرس، اليوم الأحد، التفاصيل بشأن نتائج تحقيق روبرت مولر، المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والذي سلّم مولر التقرير النهائي الخاص به لوزارة العدل، أمس.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، عن مصدر قالت إنه مطلع على الأمر قوله إن وزارة العدل أخبرت إحدى لجان الكونجرس أنه لن تقدم الإيجاز المنتظر بشأن التقرير بالغد كما كان متوقعا، الأمر الذي أكده تقرير إعلامي آخر نقلا عن مسئول بارز بوزارة العدل.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، أول أمس، أن مولر، قدّم تقريره بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار، الأمر الذي يعني انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته باستثناء تسريبات بعدم تضمّن التحقيق لأية اتهامات جديدة. ومن المتوقع أن يفصح بار عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة، لكن لم يتم اختيار موعد محدد، كما لم يتم تحديد ما يمكن الإفصاح عنه من محتويات التقرير وما لا يمكن كشفه، وهو ما قد يثير صداما خلال الأيام المقبلة.

وقال بار لأعضاء اللجنة القضائية بمجلسي النواب والشيوخ، مساء أمس الأول، إنه قد يتمكن من إعلام النواب بالنتائج الأساسية التي توصل لها تحقيق مولر، الذي استغرق نحو 22 شهرا، بحلول عطلة نهاية الأسبوع، موضحا أنه سيتشاور مع نائبه رود روزنشتاين لـ"تحديد ما هي المعلومات من التقرير التي يمكن الكشف عنها للكونجرس والعامة بما يتّسق مع القانون، بما فيها ترتيبات المحقق الخاص والممارسات والسياسات طويلة الأجل للوزارة".

وقالت "ذا هيل" إن الديمقراطيين وإدارة ترامب على وشك الدخول في صدام محتمل بشأن الكشف عما تضمّنه التقرير، حيث دعا النواب وزارة العدل للكشف سريعا للكونجرس وللرأي العام عن كل ما يمكن الكشف عنه من نتائج التحقيق، الأمر الذي قد يواجه مقاومة من الإدارة.