كندا تمدد عقوباتها ضد الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش

قررت الحكومة الكندية، اليوم الأحد تمديد العقوبات ضد الرئيس السابق المعزول لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش والمقربين له، حيث ستكون العقوبات سارية لمدة 5 سنوات حتى مارس 2024، وفقا للجريدة الرسمية للحكومة الكندية "كندا جازيت".

وتشمل القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة الكندية كلا من فيكتور يانوكوفيتش، ورئيس الوزراء السابق ميكولا آزاروف، والمقربين من الرئيس السابق ريسا بوجاتريفا، وأندري وسيرهي كليوييفس، وأولينا لوكاش، وأندري بورتنوف ، وفيكتور بشونكا، وآخرين. وتنص العقوبات على تجميد جميع الأصول الموجودة في كندا.

ويحظر على المواطنين الكنديين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم الدخول في علاقات مع أشخاص يخضعون للعقوبات، وفي الوقت نفسه رفعت كندا القيود المفروضة على الإبن الأصغر المتوفي ليانكوفيتش، بالإضافة إلى مسؤول الأمن السابق إيهور كالينين.

كان الاتحاد الأوروبي قد مدد لمدة 12 شهرا أخرى عقوباته ضد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش و 12 شخصا من المقربين له بتهم اختلاس أموال الدولة.