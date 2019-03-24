في الآونة الأخيرة أصبح ارتفاع حالات الانتحار من قبل الأطفال بعد مواسم الإجازات مثل إجازات الربيع والصيف قضية اجتماعية شائعة كبرى في اليابان.

وأكد مسح البيانات الديموغرافية الحكومية، أن الانتحار أصبح السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا، في اليابان، لأول مرة في فترة ما بعد الحرب، حسبما ذكرت وكالة «كيودو نيوز» اليابانية.

وفي حين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين انتحروا في جميع أنحاء البلاد قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية، عام 2017، أن 100 طفل في تلك الفئة العمرية أقدموا على الانتحار، وهو ما يمثل 22.9% من الوفيات في جيلهم.

ولم يتم توضيح العوامل الفردية التي قادت الأطفال إلى قتل أنفسهم، وفقًا لما ورد في الكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الصحة والعمل والرفاه بشأن الوقاية من الانتحار وغيرها من الوثائق، وقالت الوثائق إن كثيرا من الأطفال الذين انتحروا لم يحاولوا في السابق قتل أنفسهم، ما يصعب على الناس من حولهم إدراك أسباب انتحارهم.

ووفقا لـ«اليابان اليوم»، يقول جونكو ساكاناكا، مستشار مدرسة وعضو لجنة حكومية مكلفة بوقاية الأطفال من الانتحار: «الوضع خطير»، مشيرًا إلى أن الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة بين تلك الفئة العمرية بالمدراس.

ويضيف ساكاناكا: «لمنع الأطفال من الإقدام على قتل أنفسهم، نحتاج إلى فهم المزيد من الظروف الفعلية المفصلة، والآن، نحن الكبار يتم استجوابنا إلى أي مدى يمكننا التقاط إشارات استغاثة الأطفال، والتي يصعب إدراكها».

وجاء السرطان في المرتبة الثانية للوفاة بين الأطفال في تلك الفئة العمرية، حيث بلغ 22.7%، تلته الحوادث بنسبة 11.7%.

وبلغ إجمالي حالات الانتحار التي قام بها اليابانيون ذروتها في عام 2003، بأكثر من 32 ألف شخص، قبل أن تبدأ في الانخفاض إلى 20 ألف في عام 2017، ومع ذلك ظل عدد حالات الانتحار في الفئة العمرية من 10 إلى 19 عامًا ثابتًا.

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا، كان الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة منذ عام 2012، نصفهم في العشرينات من العمر.