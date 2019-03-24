مؤتمر إقليمي بالخرطوم حول بحوث المياه في حوض نهر «تكزي - عطبرة»

عقد بالخرطوم اليوم الأحد، المؤتمر الإقليمي حول بحوث المياه في حوض نهر "تكزي - عطبرة"، وذلك بالتعاون بين مركز البحوث الهيدروليكية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، ومركز بحوث المياه بإثيوبيا، والمعهد العالمي للمياه بهولندا، بمشاركة باحثين من عدة دول.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، الدكتور عثمان التوم حمد، إن العمل البحثي في حوض نهر "تكزي - عطبرة" بين السودان وإثيوبيا مهم وغير مسبوق ويمثل نموذجاً للتعاون بين دول حوض النيل.

وأشاد بالتعاون والجهد البحثي بين الجهات السودانية والإثيوبية والهولندية المنظمة للمؤتمر، لافتا إلى أن جمع المعلومات استغرق عاما كاملاً في ظل طبيعة تحديات النهر التي تتثمل في كثرة الطمي، وموسمية الجريان التي تنقطع في فصل الصيف، وأن محور الدراسات شمل تشغيل السدود والموارد المائية وإدارة المياه.

وأوضح أن نهر "تكزي – عطبرة" به ثلاثة سدود قائمة (مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت، وخشم القربة، وسد في إثيوبيا)، مؤكدا أن مثل هذه الدراسات تُجرى لأجل تكامل الأدوار في الاستفادة من الموارد المائية، منوها بأن السدود تسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتعظم الفائدة منها لصالح شعوب المنطقة.

بدوره، قال مدير عام مركز البحوث الهيدروليكية السوداني الدكتور ياسر عباس إن المؤتمر ناقش عدة أوراق علمية مهمة مقدمة من قبل باحثين من السودان، وإثيوبيا، وألمانيا، وهولندا، والبرازيل، تتناول تشغيل السدود بين السودان وإثيوبيا وكيفية التنسيق في هذا الشأن.