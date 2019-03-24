وقعت وحدة تنفيذ السدود بالسودان، مع وكالة التعاون الاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد بالخرطوم، اتفاقية لتنفيذ 50 بئرا جوفيا في ولايتي "نهر النيل" و "الشمالية" بتمويل صيني (86) مليون يوان صيني (ما يعادل 12.4 مليون دولار).

ووقع عن الجانب السوداني، المهندس موسى عمر أبو القاسم مدير عام وحدة السدود، وعن الجانب الصيني المستشار زيانج مينج ممثل المستشار التجاري بالسفارة الصينية بالخرطوم.

وقال أبو القاسم، في تصريح صحفي، إن التوقيع يمثل إضافة حقيقية لبرنامج "زيرو عطش"، وخطوة مهمة نحو تحقيق "صفرية العطش" في ولايات السودان كافة، موجهاً شكره لجمهورية الصين.

ونوه بأن هذه الاتفاقية تعد امتداداً للعلاقات التاريخية والاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، وإضافة نوعية للجهود التي تبذلها وحدة تنفيذ السدود في سبيل توفير المياه.

وأوضح أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في ولايتي نهر النيل والشمالية، حيث يتضمن تنفيذ 50 بئراً بكامل ملحقاتها، لافتا إلى أن هذه الآبار ستعمل بالطاقة الشمسية في إطار توجهات الوحدة في هذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس الجانب الصيني، إن التوقيع يمثل الحلقة الأولى للتنفيذ، مؤكدا عمق الصلات التي تربط بين البلدين.