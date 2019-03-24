اليابان: ثوران جبل «فوجي» سيغمر وسط طوكيو بالرماد البركاني

ذكر فريق إدارة الكوارث في اليابان، أن ثوران بركاني كبير في جبل فوجي شبيه بما حدث في عام 1707، قد يؤدي إلى غمر وسط العاصمة طوكيو بالرماد البركاني بسمك يصل إلى 1.5 سم على مدار 15 يوما.

ووفقا للتقدير الحديث الذي أصدره الفريق الحكومي التابع للمجلس المركزي لإدارة الكوارث، فإن سمك طبقة الرماد قد يتجاوز 3 أمتار عند سفح أعلى قمة جبلية في اليابان، على بعد 100 كلم من وسط العاصمة طوكيو.

وأشار الفريق، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) إلى أنه من المتوقع أيضا أن يتراكم الرماد من الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3777 مترا حتى ولاية تشيبا.