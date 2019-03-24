ترامب: تقرير مولر «مناورة غير قانونية للإذلال» انتهت بالفشل

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في صلة حملة ترامب بروسيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 بأنه " مناورة غير قانونية للإذلال انتهت بالفشل".