زيادة حالات إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا بألمانيا بسبب طول أمد الإجراءات الجنائية

تسبب طول أمد الإجراءات الجنائية في زيادة أعداد حالات إطلاق سراح المشتبه فيهم المحبوسين احتياطيا في ألمانيا في 2018.

وأظهرت إحصائية للرابطة الاتحادية للقضاة الألمان، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن محاكم الاستئناف ألغت في العام الماضي 65 أمر اعتقال على الأقل صادر بحق أشخاص تحوم حولهم شبهات قوية في ارتكاب جرائم، انطلاقا من السبب المشار إليه.

وكان هذا العدد وصل إلى 51 حالة في 2017 وإلى 41 حالة فقط في 2016.

وعزت الرابطة طول أمد الإجراءات الجنائية إلى العبء الكبير الذي تتحمله المحاكم ومكاتب الادعاء العام وما يصاحبه من جهد في النظر في القضايا.