مقتل 11 شخصا جراء صاعقة رعدية جنوب غربي الكونغو الديمقراطية

أعلن مصدر شرطي في الكونغو الديمقراطية عن مقتل 11 شخصا؛ بينهم ثمانية طلاب، جراء صاعقة رعدية ضربت مدرسة كاثوليكية في "كيكويت" وهي بلدة تقع في جنوب غرب الكونغو الديمقراطية.

وقال الرائد "جان لوا" قائد اللجنة الفرعية من ماسامبا إلى كيكويت ثاني أكبر مدينة في مقاطعة كوانجو الجنوبية الغربية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما ضرب البرق المارة خارج مدرسة "كيس كينزامبي" قبل أن ينتشر إلى الفصول الدراسية.. مضيفا أن أربعة أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى قد توفوا متأثرين بجراحهم، مما يجعل اجمالي الضحايا 11 قتيلا وأربعة جرحى بسبب الصواعق الرعدية.