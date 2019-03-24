رئيس الجابون يعود إلى بلاده بعد قضاء فترة نقاهة في المغرب إثر تعرضه لجلطة

عاد رئيس الجابون علي بونجو إلى بلاده برفقة زوجته سيلفيا؛ بعد قضائه فترة طويلة من النقاهة في المغرب، إثر إصابته بجلطة دماغية في 24 أكتوبر الماضي، ودخوله المستشفى في المملكة العربية السعودية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن بونجو توجه - عقب وصوله مطار ليبرفيل - إلى مقر إقامته الخاص في "لا سابليير"، دون الإفصاح - من جانب الرئاسة الجابونية - عن جدول أعمال له حتى الآن خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس الجبوني قد غادر المملكة العربية السعودية، وتوجه إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة في مؤسسة استشفائية؛ وذلك بعد إصابته بجلطة.

وكان بونجو قد تولى رئاسة الدولة الأفريقية الغنية بالنفط عام 2009، بعد رحيل والده "عمر بونجو" الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وفي عام 2016 أعيد انتخاب علي بونجو رئيسا.