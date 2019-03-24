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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غربي كولومبيا

(د ب أ) 
نشر فى : الأحد 24 مارس 2019 - 12:51 ص | آخر تحديث : الأحد 24 مارس 2019 - 12:51 ص

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل غربي كولومبيا اليوم السبت.

جاء ذلك حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.


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