ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل غربي كولومبيا اليوم السبت.



جاء ذلك حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.