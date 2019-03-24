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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل غربي كولومبيا اليوم السبت.جاء ذلك حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.