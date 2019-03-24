وزارة العدل الفرنسية: نحو ألفي مدان وأكثر من 8600 موقوف منذ بدء مظاهرات «السترات الصفراء»

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الأحد، أن نحو ألفي شخص قد صدرت بحقهم أحكام قضائية، من بين أكثر من ٨٦٠٠ رهن الاحتجاز، منذ بدء مظاهرات "السترات الصفراء" في ١٧ نوفمبر الماضي. ولا يزال القضاء ينظر في اتهامات موجهة إلى ١٨٠٠ شخص آخرين من الذين أوقفوا خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها العشرين.

وقالت بيلوبيه في تصريح لمحطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية، أنه " ٤٠٪؜ من إجمالي ٢٠٠٠ شخص، صدرت احكام ضدهم حتي الان، حكم عليهم بعقوبات بالسجن مع التنفيذ، و٦٠ ٪؜ منهم أنواع أخرى من العقوبات، كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ".

ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها فرنسا، أوضحت بيلوبيه أن "٣٩٠ مذكرة قضائية قد صدرت، تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون"، أو في إطار إدانة، أو في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

وتشير إحصاءات وزارة العدل الفرنسية إلى أن الأحكام التي صدرت تراوحت بين السجن شهرا وثلاثة أعوام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت بيلوبيه إن "حوالى ١٨٠٠ شخص أوقفوا خلال مظاهرات تجري كل سبت منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم".

وأشادت بيلوبيه، بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت التي لم تسفر عن أعمال عنف او تجاوزات كبيرة، بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه خلال الأسبوع الماضي.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، مساء أمس، أنه تم اعتقال ٢٣٣ شخصا بينهم ١٧٢ أوقفوا رهن التحقيق في جميع أنحاء فرنسا، وتم تحذير ١٠٧ آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة، خلال الاسبوع التاسع عشر لمتظاهري "السترات الصفراء".