وزير خارجية ألمانيا: ملتزمون بهدف الناتو في الإنفاق العسكري

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أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن حكومة بلاده ستفي بتعهدها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بشؤون الإنفاق العسكري.

وقال ماس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

وأضاف الوزير الاتحادي أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا وصف طريقا لكيفية الوصول إلى إنفاق نسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع حتى عام 2024.

وبالنسبة لهدف الحلف، وهو إنفاق 2% من الناتج المحلي لشؤون الدفاع، قال ماس: "سوف نتحرك في هذا الاتجاه تدريجيا".

يذكر أن أعضاء حلف الأطلسي حددوا هدف إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على شؤون الدفاع.

وكان النقاش حول نفقات الدفاع الألمانية احتدم خلال اليومين الماضيين مجددا بعدما تم إعلان الركائز الأساسية لموازنة عام 2020.

وصدر انتقاد من السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل لخطة الموازنة الألمانية ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وأعرب كثير من الساسة الألمان عن رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ70 لتأسيسه. وسوف يلتقي وزراء خارجية الدول الأعضاء في واشنطن يومي 3 و4 أبريل القادم.

وعلى جانب آخر، وجه ماس انتقادا لاذعا لمشاركة إيطاليا في المبادرة الصينية "طريق الحرير"، التي تسعى من خلالها الصين لتمهيد طرق تجارية عبر آسيا إلى أوروبا وإفريقيا.

وقال وزير الخارجية الألماني: "في عالم يضم عمالقة مثل الصين أو روسيا أو كشركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكننا أن ننجح إلا إذا توحدنا كاتحاد أوروبي"، لافتا إلى أن أي عروض مربحة على المدى القصير ستخلف مذاقا مريرا بشكل أسرع من المتوقع، وتابع: "الصين ليست ديمقراطية ليبرالية".