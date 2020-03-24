الأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل يحتجون على عدم حمايتهم من فيروس كورونا



شرع الأسرى الفلسطينيون اليوم الثلاثاء بخطوات احتجاجية على عدم حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.



وقال نادي الأسير "منظمة غير حكومية" في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن الأسرى في عدة سجون مركزية شرعوا صباحاً بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.



وأوضح أن ذلك يأتي "رفضاً لسياسات إدارة السجون بسحب 140 صنفاً من (كنتينا) الأسرى، واستغلالها للوضع الراهن الذي فرضه فيروس كورونا المُستجد".



وأضاف أن الأسرى يحتجون على عدم اتخاذ إدارة السجون تدابير حقيقية لمواجهة الفيروس ومنع انتشار العدوى داخل الأقسام المكتظة والمغلقة.



من جهتها دعت حركة حماس "المؤسسات الدولية ذات السلطة إلى التدخل العاجل لضمان سلامة الأسرى بعد تزايد تفشي فيروس كورونا، والكشف عن ظروف الأسرى المحجورين".وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي إن "أسرانا الأبطال يناضلون من أجل حقهم في إجراءات لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، وحقهم في دخول أصناف أساسية منعتها مصلحة السجون في الأيام الأخيرة".



وحمّل قاسم إسرائيل "نتائج حالة الاستهتار التي تتعامل بها مصلحة السجون في تأمين سلامة الأسرى" ، مؤكدًا أن المساس بهم "خط أحمر لا يمكن لشعبنا أن يسكت عنه".



وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.



وكانت السلطة الفلسطينية طالبت قبل أيام إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في إسرائيل وعالميا.



وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر "طالبنا إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا".



وأضاف الشيخ: "أبلغناهم (الإسرائيليون) استعداد السلطة لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحماية الأسرى".