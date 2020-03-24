وزير المالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي رفعت قدرة الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة المقبلة سيتم تسليمها إلى مجلس النواب في 31 مارس الجاري، حتى في حال استمرار وقف جلساته بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أنه تم إمداد وزارة الصحة بما يقرب من ملياري جنيه بعد طلبها لتعزيزات إضافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه من المتوقع أن تطلب وزارة السياحة هى الأخرى إمدادات؛ لتغطية نفقات مرتبات العاملين وغيرها من المتطلبات، متابعًا أن كل من قطاعات «السياحة والفنادق والطيران» في ظرف يحتاج للدعم، بسبب الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة ازمة كورونا، جاء لسد جزء منه لمتطلبات ونفقات مطلوبة، مشيرًا إلى أن خطة الاصلاح الاقتصادي، ساعدت الدولة على أن يكون لديها الإمكانيات والقدرات؛ لدفع هذه المبالغ دون وجود أزمة مالية، في ظل هذه الظروف الصعبة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في مصر،اليوم الاثنين إلى 366 شخص، من بينهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و19 حالة وفاة.