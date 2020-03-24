جونسون: اغلاق عام في بريطانيا لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي كورونا ومنع التجمع الذي يضم أكثر من شخصين

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فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقا عاما في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بأكثر من 300 شخص في البلاد.

وقال جونسون في كلمة متلفزة له أوردتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية، إنه في إطار هذا الإجراء والذي يسري ابتداء من الليلة، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جدا مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يوميا.

وشدد على ضرورة منع التجمع الذي يضم أكثر من شخصين، مع إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هو التحدي الأكبر الذي يواجه بريطانيا منذ عقود، في إشارة إلى "العدو الخفي" الذي يضرب العالم.

وقال جونسون للبريطانيين: "إذا لم تلتزموا بالقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا فلدى الشرطة والسلطة لتوقيع العقوبات عليكم".

وأوضح "نسعى لتقوية نظامنا الصحي ونبحث عن لقاح جديد".

وأشار إلى أن بريطانيا ستوقف حفلات الزواج وغيرها من التجمعات وستغلق المتاجر والملاعب لدفع المواطنين للالتزام بتعليمات البقاء في المنازل لتخفيف آثار فيروس كورونا.

وأضاف أن كل المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية ستغلق وكذلك المكتبات ودور العبادة وستعلق الفعاليات الاجتماعية باستثناء الجنازات.