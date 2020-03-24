إندونيسيا تستعد لتقديم مساعدات نقدية للمواطنين المتضررين من تفشي فيروس كورونا

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء إن الحكومة تستعد لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 10 تريليون روبيه (607 مليون دولار)، للمواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ويدودو للصحفيين " صحة مواطنينا هى الأولوية بالنسبة لنا، ولذلك نعد شبكة أمان اجتماعي" مطالبا حكومات الأقاليم بالبدء في جمع بيانات من يستحقون الحصول على المساعدات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 686 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشماد اريانتو إنه تم تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 55 حالة.

ومازالت العاصمة جاكرتا، بؤرة تفشي الفيروس في إندونيسيا بواقع 424 حالة. وقد توفى 31 شخصا بالفيروس في جاكرتا حتى الآن.

واستبعد ويدودو فرض الاغلاق الكامل على العاصمة، قائلا إن التباعد الاجتماعي الطوعي سوف يكون كافيا لاحتواء الفيروس.