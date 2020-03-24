أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك التزام تام بمواعيد الغلق والانصراف من جميع المحال في القاهرة، مشيرًا إلى أن ذلك مُلاحظ بشكل واضح في منطقة العتبة.

وأضاف في تصريحات له مع فضائية «التليفزيون المصري»، على هامش جوله تفقدية له في منطقتي «الموسكي والعتبة»؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا، يُطبق بكل حزم وإيجابية.

وأوضح أن مديرية أمن القاهرة متواجدة في جميع الأماكن والشوارع والأحياء بالقاهرة؛ للتأكد من انتظام المحلات، ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر، الخميس الماضي، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء أمس الاثتين، بجولة تفقدية مفاجئة لمنطقتي الموسكي والعتبة بعد أن تم إخلائهما من الباعة الجائلين.