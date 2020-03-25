 الهند تفرض حالة الإغلاق التام لمدة 21 يوماً لمواجهة فيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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الهند تفرض حالة الإغلاق التام لمدة 21 يوماً لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:10 م

أمر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، بفرض حالة الإغلاق التام في بلاده بداية من منتصف الليل ولمدة 21 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مودي في كلمة له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنه في ظل انتشار الفيروس فإن "التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا" داعياً إلى عدم التجمع وبقاء المواطنين في منازلهم.

وأضاف مودي "ليس هناك حل آخر (سوى ذلك) للبقاء آمناً من فيروس كورونا".

وأعلنت الهند عن تسجيل 482 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

يُشار إلى أن الهند قامت بإغلاق العديد من الأماكن العامة كالمدارس وغيرها لمواجهة فيروس كورونا.


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