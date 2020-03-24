رئيس القطاع الديني بـ«الأوقاف»: الفقراء ومرضى كورونا أولى بأموال الحج على نفقة الوزارة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر توجيه مبلغ 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء؛ للتوزيع تحت بند توابع كارثة كورونا.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك من أجل رفع المعاناة عن العمالة المؤقتة او الموسمية أو التي ليس لها مصدر دخل، بالإضافة إلى الأسر المعيلة، التي تضررت إثر أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قرار تعليق الحج على نفقة الوزارة؛ يهدف لصرف الأموال التي ستنفق على الحج للفقراء والمساكين ومرضى كورونا وأصحاب الحاجات، ذاكرًا أنهم أشد حاجة لهذه النفقات.

وتابع أن «النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، عندما سُئل عن أفضل صدقة قال سقي الماء»، موضحًا أن الرسول أراد أن يلفت الأنظار إلى ما ينفع الناس ويحتاجونه.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا المستجد.