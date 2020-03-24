مستثمرو البحر الأحمر : المركزى يبدأ تنفيذ قرارات الرئيس بدعم السياحة لتجاوز أزمة كورونا

طاهر القطان

تامر نبيل : محافظ البنك المركزي يقررمنح قروض سريعة ومخفضة الفائدة للقطاع



أعلنت جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر عن بدء البنك المركزى فى تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم السياحة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا

وقال تامر نبيل أمين صندوق جمعية الاسثتمار السياحى بالبحر الأحمر أن جميع المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لتوجيهاته السريعة للحكومة باتخاذ قرارات فورية للوقوف بجانب القطاع السياحي لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة .

وأضاف نبيل أن أولي هذه القرارات كان قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بإعطاء قروض سريعة ومخفضة الفائدة للقطاع السياحي ..مشيرا الى أننا فى انتظار بقية القرارات المتوقعة بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم من أجل ان تستمر جميع المنشأت السياحية بالعمل والحفاظ علي القوي البشرية المتميزة من أبناء القطاع السياحي .

وأكد أمين صندوق جمعية الاسثتمار السياحى بالبحر الأحمر أنه احقاقا للحق نشهد من الحكومة ومتخذي القرار خلال هذه الأزمة اهتمام عالي وحسن استماع وسرعة اتخاذ القرارات فى الوقت المناسب مع أداء متميز علي كل المستويات لوضع حلول سريعة وتخفيف الأزمة علي ابناء القطاع لذا يجب ان نعطي كل ذي حق حقه ..أملا ان تعبر البلاد هذه الأزمة بسلام وأن نتجاوز هذه الغمة قريبا .

يذكر أن القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تشمل عددا من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة كورونا و جاء من ضمنها شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8 % تهدف إلي دعم الاقتصاد المصري و مواجهة الأثار الناجمة عنه و انعكاسها علي مختلف القطاعات و من بينها قطاع السياحة .. تأتى هذه الاجراءات فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف أثار هذه الازمة العالمية التى نتأثر بها بشكل مباشر .