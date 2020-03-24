تشغيل جهاز تحليل فيروس كورونا بالمنصورة لفحص عينات المشتبه في إصابتهم

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توزيع 600 طن من المواد المطهرة اليوم علي مراكز ومدن الدقهلية





تفقد هيثم الشيخ نائب نائب محافظ الدقهلية، قسم التحاليل بمستشفي المصنورة الدولى يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بعد البدء في تشغيل جهاز تحليل فيروس كورونا (PCR) لتحليل عينات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا لأول مرة بالدقهلية.

وقال الشيخ إن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في تحليل فيروس كورونا بعد وزارة الصحة، وذلك بعد موافقة وزيرة الصحة أمس الإثنين بتشغيل تحليل فيروس كورونا بمستشفي الدولي بالمنصورة وتزويده بكافة المستلزمات اللازمة لتحليل عينات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا داخل المحافظة لتوفير الجهد والوقت في تحليل العينات وربطه بالمعامل المركزية بالوزارة.

وقام نائب المحافظ، اليوم، بتوزيع 600 طن من المواد المطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات.

وأكد نائب المحافظ أن عمليات توزيع الكلور علي المراكز والمدن والاحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يومياً وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

وتفقد نائب المحافظ، محطة مياه ميت خميس بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع الي شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب إن عكارة المياه في النيل خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 160 إلى 180 وحدة عكارة نتيجة تغيير مياه النيل بسبب فيضانات الأمطار خلال الأسابيع الماضي.

وأضاف أن الماء الخارج من المحطة بلغ 0,18 وحدة عكارة وهي النسبة الطبيعية المقررة عالمياً والمحطة كانت تعمل بكامل طاقتها ولم تتوقف خلال فترة ارتفاع نسبة العكارة في الماء بينما اليوم وصلت نسبة عكارة الماء في النيل 25 وحدة عكارة أي أقل بكثير من الأيام الماضية.

ولفت إلى أم الماء الخارج من المحطة بلغ أيضا 0,18 وحدة عكارة وأكد أن محطات التنقية على مستوى المحافظة تعمل بكافة طاقتها ولا توجد أي معوقات.