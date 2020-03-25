30 دولة أوروبية تحظر دخول الرحلات غير الضرورية

فرضت 30 دولة أوروبية قيودا صارمة على رحلات السفر القادمة من خارجها، وهي خطوة أوصت بها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، بينما تحاول القارة التي توجد بها بؤرة لوباء كوفيد - 19 احتواء المرض.

وقال متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا، بالإضافة إلى أربع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكنها ضمن منطقة شنجن ذات الحدود المفتوحة أوقفت السفر غير الضروري من خارج التكتل.

ولم تنضم دبلن إلى المجموعة لأنها أبرمت اتفاقية سفر مشتركة مع بريطانيا التي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي.

وسيظل حظر الدخول حيز التنفيذ لمدة 30 يوما ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، ويتضمن الحظر استثناءات لمواطني الاتحاد الأوروبي العائدين إلى أوطانهم، وحاملي الإقامة لفترة طويلة في الاتحاد والركاب العابرين (ترانزيت)، من بين آخرين.