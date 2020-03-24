شركة اتصالات الجزائر تنفي قطع خدمات الانترنت

نفت شركة اتصالات الجزائر (حكومية) اليوم الثلاثاء شائعات تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول قطع خدمات الانترنت في الجزائر.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه "خلافا لما اعلنته وتداولته بعض وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية حول قطع مفترض للانترنت على المستوى الوطني، تكذب اتصالات الجزائر مثل هذا الخبر وتطمئن عملائها بعدم برمجة اي قطع".

وأضاف البيان "نطلب من جميع الجزائريين التحلي بروح التضامن والتعاون لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر والعالم أجمع بسبب انتشار وباء كورونا وعدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة".