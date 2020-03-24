الرئيس الجزائري يتسلم مشروع تعديل الدستور



تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مشروع تعديل الدستور من أحمد لعرابة، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور.



وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن مشروع تعديل الدستور تضمن التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء ضمن المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة.



وأضحت أن الرئيس تبون شكر أعضاء اللجنة على كل الجهود التي بذلوها طيلة شهرين بترجمة إرادة التغيير الجذري في مواد دستورية تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية.



كما أشار إلى أنه وبسبب محنة كورونا، تقرر تأجيل تسليم مشروع تعديل الدستور للشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف.