الأمن السعودي: رصد مخالفات محدودة خلال اليوم الأول لمنع التجوال

أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم الثلاثاء، رصد مخالفات محدودة خلال اليوم الأول من قرار تطبيق منع التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشاد الحربي بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سببا مباشرا لنشر فيروس كورونا؛ ما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن الحربي قوله إن الجهات الأمنية، قد باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى "أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجوال، تعد محدودة جداً وتم التعامل معها في حينه".

ودخل قرار منع التجوال في تمام الساعة السابعة مساء أمس في جميع مناطق السعودية وحتى الساعة 6 صباحاً لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.