نائب محافظ الغربية: لن نسمح للمخالفين باستغلال أزمة كورونا بالبناء على الأراضى الزراعية

قام د. احمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة مساء اليوم، بصحبته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا فى قرية الهياتهم بمركز المحلة، أمر نائب المحافظ بفض عدد من الافراح بالقرية منعا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين ، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الحماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.

وأثناء جولته ، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بالقاء القمامة بأحد المصارف علي طريق الهياتم ، وعلي الفور امر برفع القمامة واتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط احد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء علي علي الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ علي الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الاجراءت القانونية، مؤكدا علي انه لاتهاون مع اي مخالفات تضر بالصالح العام.

وأشاد د. عطا بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة بالغلق في الساعه السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التى اطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا.