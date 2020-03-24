القوى العاملة: 130 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

سعفان: تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الالكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الأن، حيث قام 130 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وقال سعفان في تصريحات له اليوم، إنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكد سعفان، أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 كان بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار معظمها شكاوي لا تخص العمال غير المنتظمة، وإنما شكوي في بعض المصانع، المصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة بالتسجيل عبر الموقع مباشرة.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب، موضحة كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الاتية، وتبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg، واختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة، اختيار اضغط هنا للتسجيل، بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.