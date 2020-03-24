استثناء فندق أربعة نجوم في ألمانيا من الغلق لاستضافته ملك تايلاند

على الرغم من إغلاق كل الفنادق في ألمانيا بسبب جائحة كورونا، فإن فندق "جراند هوتل زوننبيشل" لا يزال مشغولا بناء على إذن خاص من السلطات إذ أن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، وحاشيته يقيمون في الفندق ذي النجوم الأربع.

وقال متحدث باسم مجلس مدينة جارميش-بارتنكيرشن بولاية بافاريا إن "الفندق حصل على إذن استثنائي منا"، مضيفا أن النزلاء "هم مجموعة وحيدة متجانسة ليس بين أفرادها اختلافات، والفندق ليس متاحا أمام أعمال الضيافة المعتادة".

وكانت العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن هذا الموضوع، ويُعْتَقَد أن الفندق مملوك للملك "67 عاما"، وحول ما إذا كان الملك مقيما بالفعل في الفندق، قال المتحدث: "نفترض أنه موجود".

المعروف أن الملك يقضي وقتا طويلا في ولاية بافاريا الألمانية كما أنه يمتلك فيلا في مدينة توتسينج.