 التحفظ على 7 أطنان سلع غذائية مُخزنة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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التحفظ على 7 أطنان سلع غذائية مُخزنة في الإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 8:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 8:42 م

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 7 أطنان من السلع الغذائية بعد ضبطهم داخل مخزن، وأمرت بحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باحتكار سلعه تموينية بهدف بيعها أزيد من السعر المتداول في الأسواق، مع سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، بحجب تداول سلع غذائية عن الجمهور.

وبمداهمة المخزن ألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، فتم تحرير محضر جنح بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.


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