تأكيدا لما نشرته الشروق: الأطباء تحيل طبيبين للتحقيق بعد نشرهما أسماء أدوية لعلاج كورونا

تأكيدا لما نشرته جريدة الشروق فى عددها الورقى الصادر أمس الاثنين، قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء بعد اجتماعها اليوم، إحالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وطبيب آخر للتحقيق، وذلك بعد نشرهم لأدوية قالوا إنها تعالج فيروس كورونا، ما تسبب فى تزاحم المواطنين علي شرائها واختفائها من الصيدليات.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، محمد عبد الحميد، للشروق، إن ما قام به الطبيبان يخالف لائحة آداب مهنة الطب.

وكانت مصادر فى نقابة الأطباء، أكدت قى تصريحات خاصة للشروق، أنه من المرجح أن تحيل النقابة، الأطباء الذين وصفوا أدوية كعلاج لفيروس كورونا أو وقاية منه، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى التحقيق فى النقابة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت أن من قام بنشر وصفات العلاج للمواطنين يقع تحت طائلة آداب المهنة.

وتنص المادة التاسعة عشر فى لائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء على:"عند مخاطبة الجمهور فى الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بتجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها، والتى يكون مناقشتها فقط فى الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.

كما تنص المادة التاسعة على أنه:" لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي، والأخلاقى السليم، ونشرت فى المجلات الطبية المعتمدة، وثبتت صلاحيتها، وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة.