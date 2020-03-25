الصحة: إحصائيات كورونا اليوم تحمل بعض المؤشرات الإيجابية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إحصائيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في مصر، اليوم الثلاثاء، تحمل بعض المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى ارتفاع الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 100 حالة.

وأضاف «مجاهد» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن حالات الشفاء التام وصلت إلى 80 حالة، موضحًا أن نسبة الشفاء، بالمقارنة مع نسبة الإصابة، تجعل مصر أعلى نسبة من الدول الأخرى.

وذكر أن حالات الوفاة، البالغ عددها 20 حالة، من ضمنهم مصريين وأجانب، موضحًا أن معظم أعمارها تبدأ من 60 عامًا وأكثر، وبعض الحالات أعمارها 58 و56 عامًا.

وأشار متحدث الوزارة إلى أن حالات الوفاة منها من لم تكمل في مصر ستة أيام ثم توفاها الله، وهناك حالات معظمهم أصحاب أمراض مزمنة، كحالة الوفاة اليوم لمواطنة من الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا، ذاكرًا أن «كورونا» يؤثر على المناعة ويضعفها.

ولفت إلى أن الـ36 حالة الإيجابية التي سجلتها مصر اليوم تم رصدهم ضمن إجراءات التقصي، وكلها حالات مخالطة لحالات تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس مسبقًا، قائلًا إنها تشمل حالة لأجنبي وباقي الحالات لمصريين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة.